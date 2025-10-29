Mercedes-Benz annonce une chute de 70 % de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails sur les coûts de restructuration)

Mercedes MBGn.DE a annoncé mercredi une chute de 70% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, le coût des suppressions d'emplois s'ajoutant aux difficultés liées aux tarifs douaniers américains et à la faiblesse de la demande pour le constructeur allemand de voitures de luxe.

Le bénéfice du groupe avant intérêts et impôts s'est élevé à 750 millions d'euros (875 millions de dollars) pour la période de juillet à septembre, en baisse par rapport aux 2,5 milliards d'euros de la même période l'année dernière.

En termes ajustés, l'Ebit trimestriel s'est élevé à 2,1 milliards d'euros, sous l'effet d'effets spéciaux tels que les indemnités de licenciement.

La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais a mis en garde contre un environnement "dynamique", ajoutant qu'elle poursuivrait ses mesures d'efficacité dans l'ensemble du groupe.

Les difficultés de Mercedes s'étendent à ses marchés les plus importants: les tarifs douaniers pèsent aux États-Unis, les

ventes chutent sur le marché chinois très concurrentiel et les objectifs européens en matière d'émissions ont provoqué un changement malaisé en faveur des véhicules électriques qui réduisent les marges (EV).

Mercedes fait l'objet de mesures de restructuration visant à économiser 5 milliards d'euros au niveau mondial d'ici 2027.

Au total, la société a comptabilisé 876 millions d'euros de dépenses pour des programmes de restructuration au troisième trimestre, contre 560 millions d'euros au cours du trimestre précédent.

(1 dollar = 0,8575 euro)