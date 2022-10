Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: AMG présente son 1er SUV 100% électrique information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 11:01









(CercleFinance.com) - Mercedes-AMG a présenté hier son SUV EQE, soit le premier SUV 100 % électrique de la marque de voitures de performance et de sport, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie d'électrification.



Avec son intérieur variable et son concept de conduite axé sur les performances, 'il s'agit du véhicule électrique le plus polyvalent de la gamme Mercedes-AMG', assure le constructeur.



Le SUV AMG EQE est équipé de 'deux puissants moteurs électriques', d'une transmission intégrale, d'une suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL + avec système d'amortissement adaptatif, de la direction de l'essieu arrière et de l'AMG ACTIVE RIDE CONTROL - un système de stabilisation du roulis spécifique à AMG.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA +1.23%