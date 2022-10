Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: accord avec Rock Tech Lithium information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé jeudi avoir conclu un accord direct d'approvisionnement en matériaux pour batteries avec la start-up germano-canadienne Rock Tech Lithium.



Aux termes du contrat, Rock Tech Lithium commencera à livrer, à partir de 2026, les partenaires industriels de Mercedes-Benz avec de l'hydroxyde de lithium, un composant essentiel des batteries pour véhicules électriques, que l'entreprise produira sur un site basé à Guben (Allemagne).



Mercedes-Benz plans explique que ce partenariat est destiné à lui permettre d'accroître rapidement sa production de véhicules électriques, lui qui affiche l'ambition de passer entièrement à l'électrique d'ici à 2030.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -0.82%