Mercedes-Benz: a vendu 62 251 véhicules aux USA

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz USA a annoncé des ventes de 62 251 véhicules Mercedes-Benz au 1er trimestre 2022. Mercedes-Benz Vans a enregistré des ventes de 13 688 unités au 1er trimestre, ce qui porte les ventes totales à 75 939 véhicules pour le trimestre, soit une baisse de -15,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Les plus fortes ventes portaient sur les gammes de modèles GLC, GLE et GLS. Le GLC enregistrent 16 910 unités, suivi de GLE avec des ventes de 15 990 véhicules.



Au 1er trimestre, les ventes de modèles haute performance Mercedes-AMG ont totalisé 6 985 unités, soit une baisse de 40,2 % par rapport à la même période l'an dernier.



Par ailleurs, les modèles Mercedes-Benz Certified Pre-Owned (MBCPO) ont enregistré des ventes de 32 932 véhicules au cours du premier trimestre 2022, soit une baisse de -5,9 % par rapport au 1er trimestre 2021.





