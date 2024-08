Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: a présenté la SL 680 Monogram Series information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a présenté ce week-end la Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series, annoncé comme 'le modèle le plus sportif de l'histoire de la marque'.



Le véhicule offre un design exclusif avec des combinaisons uniques de couleurs et de matériaux pour l'extérieur et l'intérieur.



Deux concepts de design sont disponibles : Red Ambience et White Ambience, chacun avec des finitions bicolores distinctives. 'L'intérieur est luxueux avec du cuir nappa blanc et des pièces en chrome argenté', précise le constructeur.



Sa commercialisation en Europe est prévue pour le printemps 2025.





