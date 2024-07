Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: -6% de ventes du groupe au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Le groupe Mercedes-Benz annonce avoir vendu 600 100 véhicules au cours du 2e trimestre, un chiffre en recul de 6% par rapport à la même période un an plus tôt, dont 51 000 véhicules électriques (-23%).



Sur le segment 'Cars', les ventes reculent de 4%, à 496 700 unités, avec une stabilité en Europe (malgré -16% en Allemagne), -6% en Asie (avec -6% en Chine) et -5% en Amérique du Nord (avec -4% aux USA).



Dans le segments 'Vans', les ventes affichent un repli de 13%, à 103 400 unités.





Valeurs associées MERCEDES-BENZGR 64,03 EUR XETRA +1,39%