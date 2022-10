Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: +4% de ventes de fourgons au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 15:06









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce qu'au cours du 3e trimestre, sa division Mercedes-Benz Vans a vu ses ventes augmenter de 4% par rapport à la même période un an plus tôt, avec 99 700 camionnettes vendues, dont 3300 eVans.



Les ventes progressent de 24% en Asie (12 500 véhicules vendus), le constructeur signe d'ailleurs un record en réalisant sa meilleure performance trimestrielle dans la région. Les ventes augmentent de 6% en Europe, avec 60 800 véhicules vendus.



En revanche, les ventes reculent de 5% en Amérique du Nord (17 600 véhicules vendus) et de 13% dans le reste du monde (8800 véhicules vendus).



Si les ventes d'eVans reculent de 14% au 3e trimestre dans le monde, le constructeur souligne qu'elles ont augmenté d'un tiers au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.



Enfin, Mercedes-Benz Vans met en avant le dynamisme du segment des petits vans, en forte expansion (+86% au 3e trimestre), segment qui bénéficie notamment du succès du nouveau T-Class, disponible depuis l'été, ou encore du Citan.



Le constructeur indique enfin que la demande concernant ses fourgons commerciaux Citan, (e)Vito, (e)Vito Tourer et (e)Sprinter est 'restée au niveau de l'année précédente au cours du 3e trimestre (82 400 fourgons ,-1%).





