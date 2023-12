Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes: approbation de la conduite automatisée en Chine information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz obtient l'approbation d'un permis de conduire automatisé sous condition à Pékin pour progresser sur le marché chinois.



Mercedes-Benz est devenu l'un des premiers constructeurs automobiles à recevoir l'approbation pour le permis d'essai routier de conduite automatisée conditionnelle (niveau 3) à Pékin.



Le groupe commencera à tester son système de conduite automatisée sur des autoroutes à Pékin. La société coopère activement avec les autorités compétentes pour développer ses systèmes de niveau 3 pour la Chine.



'Mercedes-Benz, en tant que leader de la technologie de conduite automatisée, s'engage à fournir la meilleure expérience client - dans le monde entier. Nous intégrerons toute notre expertise mondiale pour soutenir l'équipe R&D locale pour une conception de système sûre et fiable. ' a déclaré Markus Schäfer, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG, Directeur de la technologie, développement et approvisionnement.





