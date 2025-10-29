Mercedes annonce une chute de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, à la suite de suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les effets exceptionnels au paragraphe 3, et sur les ventes en Chine dans les deux derniers paragraphes) par Rachel More

Le bénéfice d'exploitation du constructeur automobile allemand Mercedes MBGn.DE a plongé de plus de deux tiers au troisième trimestre, a annoncé l'entreprise mercredi, frappé par des centaines de millions d'euros d'indemnités de licenciement, alors qu'il fait face à une concurrence intense aux États-Unis et en Chine.

Le bénéfice du groupe avant intérêts et impôts s'est élevé à 750 millions d'euros (875 millions de dollars) pour la période de juillet à septembre, soit une baisse de 70 % par rapport à l'année précédente.

Corrigé de 1,3 milliard d'euros d'effets non récurrents, dus en grande partie aux coûts de restructuration, y compris un programme de départs volontaires lancé en Allemagne en avril, l'effondrement des bénéfices a été moins grave, avec une baisse de 17 % par rapport à l'année précédente, à 2,1 milliards d'euros.

La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais a mis en garde contre un environnement "dynamique", ajoutant qu'elle poursuivrait ses mesures d'efficacité dans l'ensemble du groupe.

Les difficultés de Mercedes s'étendent à ses marchés les plus importants: les tarifs douaniers pèsent aux États-Unis, les ventes chutent sur le marché chinois très concurrentiel et les objectifs européens en matière d'émissions ont provoqué un changement malaisé en faveur des véhicules électriques qui réduisent les marges (EVs).

Mercedes fait l'objet de mesures de restructuration visant à économiser 5 milliards d'euros à l'échelle mondiale d'ici 2027.

Au total, la société a comptabilisé 876 millions d'euros de dépenses pour des programmes de restructuration au troisième trimestre, contre 560 millions d'euros au cours du trimestre précédent.

Mercedes est confrontée à des défis particuliers sur le marché chinois du haut de gamme et du luxe, où une guerre des prix menée par les constructeurs automobiles locaux pèse sur la demande.

Au début du mois, Mercedes a fait état d'une baisse de 27 % de ses ventes de voitures en Chine au cours du troisième trimestre. (1 dollar = 0,8575 euro)