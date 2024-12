Mer d'huile sur les marchés européens

(AOF) - Les marchés européens évoluent proches de l’équilibre dans de faibles volumes. Cette semaine sera écourtée, la Bourse de Paris sera fermée les 25 et 26 décembre et clôturera en début d’après-midi le 24 décembre. Ces prochains jours, les volumes seront les plus faibles de l’année en raison de l’absence de nombreux intervenants. Côté valeurs, VusionGroup décolle après annoncé l’extension du déploiement de ses solutions à tous les magasins Walmart. Vers 12 heures, le CAC 40 est stable à 7 274,22 points tandis que l'EuroStoxx50, cède 0,13% à 4 855,90 points.

En Europe, Volkswagen (-2,43% à 86,64 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice DAX après avoir annoncé vendredi un accord baptisé "Future Volkswagen" conclu " après d'intenses négociations " avec les représentants des salariés: le texte prévoit la suppressions de plus de 35 000 postes sur les sites allemands du groupe d'ici 2030. L'accord entraînera des économies de coûts durables de plus de 15 milliards d'euros par an à moyen terme, dont plus de 4 milliards proviendront des négociations actuelles portant notamment sur le coût du travail.

Deux jours avant Noël, VusionGrou p a fait un beau cadeau à ses actionnaires : l’extension du déploiement de ses solutions à tous les magasins Walmart aux Etats-Unis. A la Bourse de Paris, l'action VusionGroup bondit de 12,85% à 176,50 euros pour prendre la tête de l'indice SBF 120. " La prise de commande supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros correspondant à cette signature sera intégrée aux chiffres des trimestres à venir " a précisé le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique.

Nissan et Honda ont annoncé avoir signé un protocole d'accord pour entamer des discussions et en vue d'une intégration commerciale via la création d'une société holding commune. Les deux constructeurs japonais ont également signé avec leur compatriote Mitsubishi Motors un autre protocole d'accord pour explorer la possibilité d'une participation de Mitsubishi Motors à ce rapprochement. Reuters avait annoncé mercredi dernier des négociations en vue d'une éventuelle fusion. Renault (-0,45% à 46,61 euros) est aux aguets afin de vendre sa participation dans Nissan.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB est resté stable au troisième trimestre au Royaume-Uni après avoir été annoncé initialement en hausse de 0,1%, a indiqué l'ONS.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en décembre aux Etats-Unis sera connu à 16 heures.

Ce midi, l'euro cède 0,37% à 1,0395 dollar.