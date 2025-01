Mention spéciale pour Wall Street en 2024

(AOF) - La place new-yorkaise a enregistré des records en 2024. Même si les trois principaux indices américains ont terminé la dernière séance de l'année en territoire négatif, ils ont brillé pour la deuxième année consécutive. Sur l'ensemble de l'année, le Nasdaq et le Dow Jones ont respectivement progressé de 30,78 points et de 12,80%. Le S&P 500 s'est, quant à lui, adjugé une hausse de 24,01%. Wall Street a profité de l’effet des promesses du président élu Donald Trump, de la baisse des taux d’intérêt orchestrée par la Fed et de l’explosion du secteur de la tech.

Apple, qui a progressé de 38% en 2024, est en bonne voie pour devenir la première société cotée en Bourse valorisée 4 000 milliards de dollars, grâce à son expansion dans l'intelligence artificielle générative et à une croissance continue dans sa division des services. L'action Nvidia s'est, elle, envolé de 178% alors que sa capitalisation boursière est de 3288 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'était attendue.

Les valeurs à suivre

Baker Hughes

Entreprise parapétrolière américaine, Baker Hughes a annoncé une commande de Bechtel Energy Inc. portant sur la fourniture d'équipements de technologie du gaz pour deux usines de liquéfaction d'une capacité totale d'environ 11 millions de tonnes par an pour la phase 1 du projet de développement de GNL en Louisiane de Woodside Energy Group Ltd. Cette commande comprend huit compresseurs frigorifiques et huit compresseurs d'expansion. Elle s'appuie sur les technologies GNL éprouvées de Baker Hughes.

Tesla

Tesla est contraint de corriger le logiciel de 77 650 voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine en raison de risques de sécurité, a fait savoir ce mardi le régulateur du marché chinois. Cette action, due à des problèmes de logiciel qui peuvent ne pas afficher la pression des pneus surveillés immédiatement après le démarrage du véhicule, est décrite comme un rappel de produit en vertu de la réglementation chinoise, a déclaré le régulateur.