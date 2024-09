Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Memscap: semestre moins dynamique que prévu, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - L'action Memscap, un fabricant de capteurs de pression pour l'aéronautique et le médical, s'inscrit en net repli lundi à la Bourse de Paris suite à un premier semestre jugé moins dynamique que prévu selon les analystes.



Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies sur le 1er semestre affiche, à près de 7,3 millions d'euros, une progression de 3% par rapport au 1er semestre 2023.



Le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s'établit lui à 899.000 euros, contre 1,15 millions d'euros un an plus tôt, en raison d'une accentuation de ses coûts liés aux programmes commerciaux et techniques.



Son profit net ressort, lui, à 992.000 euros sur le 1er semestre, contre un bénéfice net de 1,13 million sur les six premiers mois de l'exercice 2023.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland évoquent des résultats semestriels 'conformes' aux attentes, tout en émettant quelques réserves sur les performances de l'entreprise.



'Si le premier semestre est moins dynamique qu'espéré, la stratégie déployée par le groupe a permis de nettement compenser la baisse du médical', souligne la société de Bourse.



Premier marché du groupe, le secteur avionique affiche un chiffre d'affaires de presque 4,9 millions d'euros, soit une progression de plus de 8% comparé au 1er semestre 2023.



Les ventes relatives au secteur médical ont reculé, à l'inverse, de 3% pour s'établir à 1,66 million.



'Après ce premier semestre, nous comprenons que l'excellente dynamique observée sur les moteurs de la croissance du groupe (aéronautique) devrait permettre de limiter le recul du médical et confirme la solidité du modèle', souligne Euroland, qui maintient au passage sa recommandation d'achat sur le titre accompagnée d'un objectif de cours de 10,5 euros.



Sous l'effet de ses marchés porteurs et à 'forte visibilité', Memscap a confirmé sa trajectoire à 2026, axée sur un taux d'hyper-croissance annuel moyen de 20%.



Les investisseurs semblaient toutefois prudents après cette publication, puisque l'action Memscap cotée à la Bourse de Paris lâchait environ 4% lundi dans les premiers échanges.





