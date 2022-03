Memscap réduit ses pertes annuelles

(AOF) - Memscap a dévoilé une perte nette de 0,3 million d’euros sur l’exercice 2021 contre une perte nette de 0,5 million d’euros sur l’exercice 2020. Le résultat opérationnel du spécialiste des solutions basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) a suivi la même tendance, passant de -0,3 à 0,2 million d'euros. Le chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros est en croissance de 3% en euros et de 6% en dollars.

Les liquidités disponibles s'élèvent à 5,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, en progression de 1,1 million d'euros par rapport au 31 décembre 2020.

La 5G présentée comme une technologie « verte »

Tous les équipementiers s’évertuent à souligner les bienfaits de cette nouvelle technologie sur l’environnement. Ericsson la qualifie d’ « outil de croissance durable pour tous ». L'enjeu est double. Non seulement les acteurs cherchent à rassurer face à une grande méfiance vis-à-vis de cette nouvelle génération de communication mobile. Certains appellent à encadrer la 5G et ses usages pour éviter une explosion de l'empreinte carbone du numérique. D’autre part il est important pour les équipementiers de rentabiliser leurs investissements dans les nouveaux réseaux, qui sont très conséquents. En France, les autorités considèrent que l’Arcep, en tant qu’Autorité de régulation, a un rôle à jouer et dispose de la capacité d'évaluer l'empreinte carbone des acteurs des télécoms.