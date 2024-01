Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Memscap: prises de profits en Bourse après les résultats information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le titre Memscap s'inscrit en baisse mercredi en fin de matinée, victime de quelques prises de profits au lendemain de la publication de ses résultats annuels, marqués par une 'hyper-croissance rentable' selon les propres termes du groupe.



Peu avant 12h00, l'action du fabricant de capteurs de pression de haute précision pour les marchés de l'aéronautique et du médical cède 1,4% alors que le marché parisien gagne en moyenne 0,8%.



Le spécialiste de la technologie des composants miniaturisés MEMS indique avoir enregistré l'an dernier une croissance de 50,7% de son chiffre d'affaires, qui a dépassé 14 millions d'euros, sur l'exercice 2023.



Son résultat opérationnel a quant à lui été multiplié par dix, à 2,5 millions d'euros, pour un bénéfice net qui ressort à 2,1 millions.



Dans un communiqué, le groupe estime que ces performances viennent confirmer sa prévision de trajectoire à horizon 2026, axé sur un taux de croissance annuel moyen de 20% associé à des niveaux élevés de rentabilité.



Si les analystes d'Euroland saluent des résultats 'chiffres spectaculaires', le marché semblait juger qu'il est désormais le temps pour le titre de souffler un peu après avoir signé une envolée de presque 380% du cours de Bourse sur les 12 derniers mois.





Valeurs associées MEMSCAP REGPT Euronext Paris +1.97%