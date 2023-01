Memscap : le résultat net trimestriel soutenu par une plus-value

(AOF) - Memscap a généré au quatrième trimestre un bénéfice net de 1,7 million d’euros contre un résultat net à l’équilibre au titre un an auparavant. Il intègre cette année la plus-value réalisée suite à la cession des actifs dédiés à l’activité de fonderie (Produits sur mesure) et détenus par la filiale américaine du groupe (Programme Fablite).

Le bénéfice opérationnel des activités poursuivies du spécialiste des solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'avionique et du médical, s'est établi à 0,2 million d'euros contre un bénéfice opérationnel de 0,1 million d'euros sur le quatrième trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies est passé en un an de 2,3 à 2,7 millions d'euros.

Bénéficiant de ses investissements en R&D, de l'intensification de son activité commerciale et du dynamisme de ses marchés à haute valeur ajoutée, Memscap s'attend à une croissance de ses activités sur l'exercice à venir.

Le groupe technologique rappelle qu'il est désormais prioritairement positionné sur les secteurs de l'avionique et du médical et qu'il va accroitre en parallèle sa rentabilité de manière significative sur le marché des communications optiques grâce à sa nouvelle organisation fabless.

