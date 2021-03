Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Memscap : exercice 2020 en perte, le titre recule Cercle Finance • 24/03/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Memscap a fait état mercredi de pertes au titre de l'exercice 2020, le spécialiste des systèmes micro-électro-mécaniques ayant pâti de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur avionique, son principal marché. A 10h30, le titre reculait de 7%, signant le plus fort repli de l'indice CAC Mid & Small des petites et moyennes capitalisations de la Bourse de Paris. Pour son exercice 2020, le groupe grenoblois accuse une perte opérationnelle de 300.000 euros à comparer avec un bénéfice de 100.000 euros au titre de l'exercice 2019. Son résultat net fait apparaître une perte d'un montant de 500.000 euros sur l'exercice écoulé, notamment en raison d'une perte de change de 100.000 euros, contre un résultat qui était ressorti à l'équilibre en 2019. Déjà publié, le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 s'est établi à 11,1 millions d'euros l'an dernier contre 12,8 millions d'euros en 2019 du fait de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur sa branche avionique. Conséquence directe de son programme de contrôle de coûts suite à la pandémie, les charges opérationnelles de la société ont toutefois baissé à 3,4 millions d'euros l'an dernier, contre 3,9 millions d'euros en 2019.

Valeurs associées MEMSCAP REGPT Euronext Paris -4.26%