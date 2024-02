Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Memscap: choisi pour un projet d'innovation en Norvège information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Memscap annonce l'obtention d'un projet majeur d'innovation auprès du Conseil Norvégien de Recherche. Baptisé STEGMA, ce programme de trois ans vise le développement d'une plateforme technologique de pointe pour l'empilement de puces de capteurs de pression.



Par ce projet et en intégrant ses puces de pression dans une plus grande variété de produits médicaux, l'objectif final de Memscap est d'élargir son portefeuille de produits et d'accroître la taille de ses marchés adressables.



'A titre d'exemple, parmi les différentes applications visées, les respirateurs pour nouveau-nés nécessitent une grande précision sur une étroite et basse plage de mesure de pression en raison du faible débit d'air expiré par les nourrissons', précise la société.





Valeurs associées MEMSCAP REGPT Euronext Paris -2.39%