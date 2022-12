Memscap: cession de l'usine américaine, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 10:15

(CercleFinance.com) - Le titre Memscap bondit dans les premiers échanges jeudi à la Bourse de Paris, le spécialiste des systèmes micro-électro-mécaniques ayant annoncé avoir cédé son usine de fabrication de Caroline du Nord (USA).



Le groupe indique avoir conclu un accord définitif avec Science Corporation, une société californienne développant des technologies de pointe pour les dispositifs médicaux et l'électronique grand public, pour la cession du site.



Ce contrat couvre la vente et le transfert de certains actifs de la filiale américaine de Memscap, dont l'ensemble des équipes de Caroline du Nord, ainsi que le bail afférent à l'usine ainsi que la totalité de ses équipements.



L'accord englobe également les activités de produits sur mesure de fabrication pour compte de tiers.



Le prix de vente de ces actifs s'établit à trois millions de dollars.



Parallèlement à la vente de son usine, la société a conclu avec Science Corporation un accord stratégique d'approvisionnement de trois ans portant sur l'approvisionnement en puces et plaquettes.



Le groupe explique que l'opération va lui permettre d'aborder l'année 2023 avec une plus grande agilité opérationnelle, tout en améliorant de manière 'significative' sa rentabilité.



Memscap va désormais se focaliser sur les marchés avionique et médical via son entité norvégienne et sur le marché des communications optiques selon un modèle 'fabless' (sans usines).



Vers 10h10, son action grimpait de 27%, signant l'une des plus fortes progressions d'un marché parisien virtuellement inchangé.