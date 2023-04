Memscap: au-dessus des attentes au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 11:31

(CercleFinance.com) - Memscap, un fabricant de capteurs de haute précision, a dévoilé jeudi des résultats au-dessus des attentes pour le premier trimestre, à la faveur notamment du dynamisme de son activité dans l'aéronautique.



L'action du groupe de Grenoble prenait 10% suite à cette publication, ce qui porte à plus de 130% sa progression depuis le début de l'année.



Son chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies s'est établi à 3,7 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 2,3 millions un an plus tôt, soit une progression de 60,8%.



Son EBITDA trimestriel ressort à 741.000 euros sur le trimestre, contre

266.000 euros au titre du premier trimestre 2022, pour un bénéfice opérationnel de 505 milliers d'euros, à comparer avec un profit de 31.000 euros un an auparavant.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland évoquent une croissance 'spectaculaire' et des chiffres situés bien au-dessus de leurs attentes.



La société de Bourse, qui réitère sa recommandation d'achat sur le titre, indique avoir rehaussé son objectif de cours sur la valeur de 4,15 à 5,10 euros.



Malgré la forte revalorisation de son cours de Bourse, Euroland dit considérer les niveaux actuels comme un point d'entrée intéressant au regard des perspectives de croissance et de rentabilité de la société.



Memscap fabrique des capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les secteurs de l'aéronautique et du médical, mais aussi des atténuateurs variables (VOA) pour les communications optiques.