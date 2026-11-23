Les options de paiement différé , notamment les services « achetez maintenant, payez plus tard » et les plans de paiement échelonné, gagnent du terrain auprès de toutes les tranches de revenus et de toutes les tranches d’âge, comme l’ont montré lundi les données de la société de paiement Block XYZ.N , à l’approche de la période cruciale des achats de fin d’année.

Le « Buy Now, Pay Later » (BNPL), ou « achetez maintenant, payez plus tard », permet aux consommateurs de fractionner leurs achats en plusieurs versements, généralement au moment du paiement, offrant ainsi une alternative au paiement comptant ou à l’utilisation des cartes de crédit traditionnelles.

Si le BNPL a d’abord gagné en popularité auprès des jeunes consommateurs et des personnes ayant un accès limité au crédit, il est de plus en plus adopté, même par les consommateurs aisés et ceux qui préfèrent étaler leurs dépenses dans le temps, préserver leur trésorerie et éviter d’accumuler des dettes de carte de crédit.

Parmi les utilisateurs du paiement différé, 69 % des personnes issues de ménages gagnant 100 000 dollars ou plus par an avaient eu recours au BNPL ou à un financement à la caisse au cours des 12 derniers mois, contre 65 % de celles gagnant entre 50 000 et 100 000 dollars et 61 % de celles gagnant moins de 50 000 dollars, selon cette étude.

« Pour de nombreux ménages, les fêtes de fin d’année représentent plusieurs semaines de dépenses à couvrir avec un ou deux salaires. Avec l’offre standard “Pay in 4”, un achat est fractionné en quatre versements sans intérêts, généralement sur six semaines, ce qui permet de le rembourser sur trois jours de paie », a déclaré à Reuters Juan Hernandez, responsable du crédit et de la souscription chez Block.

« 72 % des personnes interrogées nous ont indiqué avoir financé un achat au cours de l’année écoulée, car le payer d’un seul coup leur aurait semblé trop contraignant, même si, techniquement, elles disposaient des fonds nécessaires. »

Les consommateurs américains ont fait preuve de résilience et ont continué à dépenser alors même que la hausse des taux d’intérêt et les pressions inflationnistes persistantes pèsent sur le budget des ménages. Les semaines à venir mettront cela à l’épreuve, la période des achats de fin d’année entraînant une augmentation des dépenses.

« Les gens ne regardent pas le solde de leur compte courant en considérant la totalité de cette somme comme de l’argent qu’ils peuvent dépenser. Une partie est déjà réservée au loyer, une autre à la prochaine facture, et une autre encore qu’ils souhaitent conserver au cas où un imprévu surviendrait », a déclaré M. Hernandez.