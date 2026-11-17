Jean-Luc Mélenchon, candidat de LFI à la présidentielle, avant un débat politique sur la chaîne de télévision LCI, le 16 novembre 2026 à Rungis, près de Paris ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, pourfendeur des grosses fortunes, doit dîner mardi avec un réseau de très grands patrons dont Bernard Arnault (LVMH) et Patrick Pouyanné (TotalEnergies), a indiqué mardi son entourage à l'AFP, confirmant une information du journal Le Figaro.

Le candidat de gauche radicale échangera à cette occasion avec des membres du club Entreprise & Cité, qui réunit les plus grands patrons de France.

Le chef de file des Insoumis a confirmé lui-même ce rendez-vous devant les caméras, au départ de la manifestation parisienne pour réclamer des hausses de salaires.

Objectif, selon lui, voir "comment des gens comme eux qui sont radicalisés politiquement à mort, (...) et des gens comme moi qui ont un programme et qui le tiendront" peuvent nouer des "compromis" : "Qu'est-ce qu'ils sont prêts - pas moi - à lâcher".

M. Mélenchon entend ainsi discuter de la hausse des salaires, écartant par avance l'argument selon lequel les entreprises n'auraient "pas d'argent".

"Ca me fait plaisir de les voir, parce que, parmi eux, il y en a qui sont très bons", a-t-il dit, citant la firme Dassault dont il espère, s'il est élu, qu'elle puisse produire un "prototype d'avion spatial".

"Qu'est-ce qu'on va faire? On est condamné à vivre ensemble, donc on va le faire", a-t-il conclu.

Parmi les convives figurent notamment l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, PDG de LVMH et ancienne première fortune mondiale. Mais aussi le dirigeant de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

La France insoumise, qui prône la rupture avec le capitalisme, cible régulièrement les ultra-riches et les grosses entreprises, qu'elle veut davantage mettre à contribution pour financer son programme de justice sociale pour le pays.

"Taxez les riches !" est ainsi un slogan régulièrement entonné par les Insoumis.

La cheffe de file des eurodéputés LFI, Manon Aubry, avait même estimé à l'été que les milliardaires étaient des "nuisibles" qu'il fallait "interdire".

LFI accuse également TotalEnergies d'être "un profiteur de la guerre" et a un temps envisagé de proposer une nationalisation du géant pétrogazier français. Une option depuis abandonnée, au profit notamment d'un blocage des prix et des marges.

En avril, les grands patrons du club Entreprise & Cité avaient rencontré Marine Le Pen (RN), autre prétendante à l'Elysée.

En janvier, dans les colonnes de La Tribune Dimanche, Patrick Pouyanné s'était dit disposé à échanger avec LFI et le RN et avait appelé à ce que "ce dialogue soit notamment engagé au sein des instances collectives patronales".