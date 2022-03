Meilleure semaine pour Wall Street depuis novembre 2020

Semaine du 14 au 20 mars 2022.

On s’attendait à une semaine volatile avec la séance des quatre sorcières, sur fond de guerre en Ukraine et de hausse accélérée des taux de la Fed pour combattre une inflation galopante. Selon Goldman Sachs, près de 3 500 milliards de dollars d’options sur indices et actions s’apprêtaient ainsi à expirer vendredi. Cet évènement trimestriel s’accompagnait par ailleurs d’un rebalancement des indices, incluant le S&P 500.

Ceux-ci ont finalement signé une semaine de très forte hausse, rattrapant toutes les pertes subies depuis la mi-février, faisant ainsi fi des appels de certains membres de la Fed à une politique plus agressive en matière de lutte contre l’inflation. Comme attendu, la banque centrale américaine a relevé les taux de 0.25% pour la première fois depuis plus de trois ans et annoncé sept hausses de taux pour 2022.

Le S&P 500 a bondi de +6.16% d’une semaine à l’autre, mais reste en baisse de -6.36% depuis le début de l’année. Le Nasdaq a fait encore mieux avec une progression de +8.18% (en baisse de -11.19% depuis le début de l’année).

Les indices européens n’ont pas été en reste, malgré le durcissement des sanctions à l’égard de la Russie. Le MSCI EMU a gagné +5.96% (-9.43% depuis le début de l’année). Le FTSE a pris +3.48%, ramenant ainsi sa performance annuelle en territoire positif (+0.27%).

Les marchés asiatiques ont terminé en ordre dispersé. Les actions chinoises ont décroché, après que le centre de production de Shenzhen ait été replacé en confinement suite à l’épidémie de Covid-19. L’indice Shanghai Composite a perdu -1.77% (-10.68% depuis le début de l’année). Au Japon, en revanche, le Nikkei a progressé de +6.62% (-6.82% depuis le début de l’année). En Inde, le NIFTY a gagné +3.95% (-0.39% YTD).

L’énergie à la traîne

Les prix du pétrole ont touché des plus bas de deux semaines, poussant le secteur de l’énergie en territoire négatif (-3.58% en variation hebdomadaire). Le brut américain WTI a cassé momentanément la barre symbolique des 100 dollars le baril, avant de finir la semaine légèrement au-dessus, à $104.70 (-4.23%), tandis que les attaques russes s’intensifiaient en Ukraine.

A l’inverse, les 10 autres principaux secteurs S&P ont fini dans le vert, et pour certains, de manière spectaculaire. Les biens de consommation intermédiaire ont décroché la palme avec un gain de +9.27% (mais -14.33% depuis le début de l’année), Tesla (+13.84%) et Amazon (+10.81%) contribuant fortement à cette performance. Les technologies de l’information ont rebondi de +7.87%. La récente correction sur les big techs a donné lieu à des achats à bon compte. Les financières (+7.14%) ont bénéficié d’une nouvelle vague de hausse des taux, après la décision de la Fed. Les services de communication se sont également très bien comportés (+5.79%), grâce au rebond de FB Meta-Platforms (+15.39%, mais encore -35.64% depuis le début de l’année).

Les taux encore en forte hausse

Les rendements des emprunts d’Etat américains ont poursuivi leur remontée amorcée la semaine dernière, dans le sillage de la décision de la Fed. La banque centrale envisage maintenant un taux de référence de l’ordre de +1.9% fin 2022, bien au dessus de sa projection de décembre (+0.9%), et de +2.8% en 2023.

En conséquence, le rendement des bons du Trésor à 2 ans a progressé de +1.75% à +1.94%, gagnant ainsi pratiquement 20 points de base sur la semaine. Le rendement du 10 ans a fini à +2.15% (+15 points de base). Même tendance pour le rendement du bund allemand à 10 ans (+12 points de base de +0.25% à +0.37%).

Les obligations plus risquées ont compensé une petite partie des lourdes pertes concédées la semaine dernière. Les obligations de notation « investissement » ont gagné +0.11% en Europe et +0.59% outre-Atlantique. Les titres à haut rendement ont suivi le mouvement haussier (+0.63% en Europe et +0.81% aux États-Unis), tout comme la dette émergente (+0.87%). Le billet vert s’est effrité (indice dollar en baisse de -0.90%) et l’or a plongé de -3.36% (cours spot à $1 921.62 dollars l’once), avec la baisse de l’aversion pour le risque.

