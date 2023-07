Meilleure séance depuis janvier pour la Bourse de Paris

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a bondi de 2,05% à l'issue de sa séance jeudi, marquée par le discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, qui laisse espérer la fin proche des relèvements de taux de l'institution monétaire.

L'indice vedette CAC 40 a bondi de 150,17 points, à 7.465,24 points, et a connu jeudi sa plus forte hausse journalière depuis le 4 janvier. Mercredi, il avait reculé de 1,35%, à 7.315,07 points.

La BCE a relevé jeudi, comme attendu, son taux d directeur, mais elle a ouvert la porte à une possible pause des hausses de taux dans les mois à venir, alors que l'effet du resserrement monétaire pèse sur l'économie.

"Nous avons une attitude ouverte concernant les décisions qui seront prises en septembre et lors des réunions suivantes", qui dépendront des données économiques disponibles, a déclaré à la presse Mme Lagarde.

"Lors de la conférence de presse, la présidente Lagarde a envoyé des signaux très encourageants, indiquant un changement dans la trajectoire de la hausse des taux de la BCE", note Gareth Jandrell, gérant à M&G.

"On se souviendra de cette réunion comme du moment où le pilote automatique de la hausse [des taux] a été désactivé", commente Marco Valli d'Unicredit, les données macro-économique à venir seront sur le devant de la scène.

Outre la BCE, les résultats d'entreprises ont été nombreux jeudi et ont rythmés la séance également.

STMicroelectronics en fanfare

Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a clôturé en hausse de 8,91% à 50,46 euros après avoir annoncé un bénéfice net en progression de 15,5%, tiré notamment par la forte demande de puces dans le secteur automobile.

Saint-Gobain sur la bonne voie

Décrit comme étant "sur le chemin de la rédemption" par le courtier Oddo BHF, le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a vu son cours de bourse bondir de 4,58% à 61,22 euros, après avoir relevé la prévision de sa marge d'exploitation pour 2023 et publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Michelin et Stellantis bondissent

L'action Michelin a bondi de 3,07% à 29,57 euros, portée par la hausse de près de 50% de son bénéfice au premier semestre, faisant mieux qu'attendu par les analystes.

"Le pneumaticien fait plus que confirmer son profil résilient", commentent les analystes d'Oddo BHF, ajoutant que Michelin "dispose toujours de leviers qui devraient lui permettre d'améliorer encore sa performance".

Stellantis a vu son action bondir de 5,25% à 18,14 euros après un bénéfice net record au premier semestre à 10,9 milliards d'euros (+37% sur un an), "des résultats nettement supérieurs aux attentes du marché" soulignent les analystes de la Deutsche Bank.

Teleperformance décroche

Plus grosse déroute de la séance, le géant mondial des centres d'appel, Teleperformance, a vu son action chuter de 16,89% à 131,40 euros, après avoir abaissé mercredi son objectif de croissance annuelle.

BNP Paribas applaudi

Le géant bancaire français BNP Paribas a publié des résultats meilleurs qu'attendu, les analystes de Jefferies ne voyant "rien d'inquiétant" dans les chiffres dévoilés.

Félicité à la Bourse de Paris, la banque a pris 2,98% à 59,85 euros.

Casino manque à l'appel

La cotation du distributeur Casino est restée suspendue jeudi, après que le groupe a annoncé une perte nette de 2,23 milliards d'euros au premier semestre. Casino espère trouver un accord avec ses créanciers jeudi, et devrait, sauf surprise, valider le plan de reprise des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds d'investissement britannique Attestor. Casino a perdu plus de 68% de sa valeur boursière depuis le début de l'année.

Euronext CAC40