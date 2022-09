Meeschaert Amilton AM devient Meeschaert Asset Management

(AOF) - Dans la continuité de son processus de fusion, la société de gestion d’actifs Meeschaert Amilton AM change de nom et devient Meeschaert Asset Management. Pour rappel, les deux sociétés de gestion d’actifs du groupe LFPI, Meeschaert AM et Amilton AM, s’étaient rapprochées pour donner naissance à Meeschaert Amilton AM, en date du 3 septembre 2021.

Afin d'offrir à ses clients une gamme de fonds cohérente, Meeschaert Asset Management a également renommé six de ses fonds : Amilton Premium Europe devient MAM Premium Europe ; Amilton Solution devient MAM Solution ; Amilton Small Caps devient MAM Small Caps ; Amilton Global Property devient MAM Global Property ; Amilton Short Duration devient MAM Short Duration et Amilton Strategic Income deviant MAM Strategic Income.