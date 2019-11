MEDTRONIC : un trimestre très solide

(AOF) - Medtronic a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre 2020, la medtech américaine a réalisé un bénéfice net de 1,36 milliard de dollars, ou 1,01 dollar par action, contre 1,12 milliard, ou 82 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,31 dollar, soit au-dessus du consensus qui le donnait à 1,28 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé de 3% à 7,66 milliards. Pour l'exercice, le groupe table sur un BPA de 5,57 à 5,63 dollars contre de 5,54 à 5,6 dollars auparavant.