Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medtronic: système PFA PulseSelect approuvé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Medtronic a fait part mercredi soir de l'approbation par la FDA des États-Unis, de son système d'ablation en champ pulsé (PFA) PulseSelect pour le traitement de la fibrillation auriculaire (FA) paroxystique et persistante.



'Il s'agit de la première technologie PFA à recevoir l'approbation de la FDA et elle fait suite au récent marquage européen CE (Conformité Européenne) du système PFA PulseSelect en novembre', souligne le fournisseur d'équipements médicaux.



L'innocuité, l'efficacité et l'efficience du système PFA PulseSelect sont étayées par l'étude PULSED AF, qui a montré un taux d'événements de sécurité de 0,7% et des taux de réussite clinique de 80%. Sa commercialisation débutera au début de 2024.





Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +0.35% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA +1.55% MEDTRONIC NYSE 0.00%