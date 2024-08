Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medtronic: resserrement en hausse des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Medtronic indique viser désormais un BPA non GAAP entre 5,42 et 5,50 dollars pour l'ensemble de son exercice 2024-25, contre 5,40 à 5,50 dollars en fourchette-cible précédente.



De même, le fournisseur d'équipements médicaux a relevé ses prévisions de croissance organique des revenus annuels à entre 4,5 et 5%, et non plus de 4 à 5%, 'prévoyant de soutenir la croissance grâce aux lancements de nouveaux produits'.



Sur son premier trimestre comptable, Medtronic revendique un BPA non GAAP de 1,23 dollar, en augmentation de 8% à changes constants, pour des revenus ajustés de huit milliards, en croissance de 2,8% en données publiées et de 5,3% en organique.



'Nos marchés sous-jacents sont sains, nous faisons preuve de rigueur opérationnelle et l'innovation de nouveaux produits alimente une croissance diversifiée sur les principaux marchés des technologies de la santé', commente son PDG Geoff Martha.





Valeurs associées MEDTRONIC 84,83 USD NYSE 0,00%