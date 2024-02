Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medtronic: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Medtronic annonce relever ses objectifs pour son exercice 2023-24, anticipant désormais un BPA ajusté de 5,19 à 5,21 dollars et une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,75 à 5%.



Sur son troisième trimestre comptable, le fournisseur d'équipements médicaux a engrangé un BPA non-GAAP de 1,30 dollar pour un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars, en hausse de 4,7% (+4,6% en organique).



'Nos récentes approbations de produits majeurs, y compris dans les domaines du diabète et du rythme cardiaque, renforcent notre confiance dans la génération d'une croissance fiable au cours des prochains trimestres et années', affirme son PDG Geoff Martha.





Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +2.56% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA +2.84% MEDTRONIC NYSE 0.00%