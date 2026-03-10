 Aller au contenu principal
Medtronic rachète Scientia Vascular pour 550 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N a annoncé mardi qu'il avait accepté de racheter la société américaine Scientia Vascular dans le cadre d'une transaction évaluée à 550 millions de dollars, dans le but d'élargir sa gamme de produits utilisés dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Voici quelques détails:

* Scientia, basée à Salt Lake City et employant environ 310 personnes, fabrique des fils-guides et des cathéters utilisés pour naviguer dans les vaisseaux sanguins du cerveau.

* Ces fils-guides et ces cathéters peuvent être intégrés de manière transparente dans la gamme existante de produits neurovasculaires de Medtronic, a déclaré le fabricant de dispositifs médicaux.

* Cette opération permet à Medtronic de disposer d'une gamme complète de produits et de prendre en charge les procédures liées aux accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et ischémiques aigus, a déclaré Linnea Burman, vice-présidente senior et présidente de l'activité neurovasculaire de Medtronic.

* Medtronic s'attend à ce que l'opération soit finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 2027.

* La société s'attend également à ce que l'opération ait un effet dilutif minimal sur ses bénéfices ajustés en 2027 et à ce qu'elle ait un effet relutif par la suite.

* Medtronic a ajouté qu'il pourrait y avoir des paiements d'étape et des compléments de prix potentiels après l'acquisition, mais n'a pas divulgué d'autres détails à ce sujet.

