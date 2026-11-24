Medtronic MDT.N a dépassé mardi d'un cent les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses dispositifs cardiaques, même si son chiffre d'affaires trimestriel s'est révélé inférieur aux attentes.
L'action de la société a reculé de plus de 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.
La société, dont le siège est en Irlande, a maintenu ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'exercice 2027, comprises entre 5,94 et 6,00 dollars par action, ainsi que ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires, comprises entre 7,25 % et 7,75 %. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 5,97 dollars par action pour 2027.
Medtronic a indiqué qu’elle maintenait ces fourchettes tout en absorbant l’impact de la scission de son activité dédiée au diabète, MiniMed Group MMED.O . La société a finalisé cette scission le mois dernier et a comptabilisé une plus-value de 2 milliards de dollars liée à cette opération.
“Nos principales activités affichent de bons résultats, nos nouveaux moteurs de croissance prennent de l’ampleur et nous continuons à investir de manière organique et par le biais de fusions-acquisitions rigoureusement menées afin d’intégrer de nouvelles technologies”, a déclaré le directeur général Geoff Martha dans un communiqué.
La croissance est tirée par les systèmes d’ablation par champ pulsé de Medtronic, un traitement mini-invasif des rythmes cardiaques irréguliers qui connaît une adoption rapide.
Le chiffre d’affaires du segment cardiovasculaire de la société, qui représente environ 40 % du chiffre d’affaires global, a progressé de 10,2 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 3,76 milliards de dollars. Ce segment a été porté par une hausse de 58 % des ventes de solutions d’ablation cardiaque, qui comprennent les dispositifs utilisés pour traiter les rythmes cardiaques irréguliers.
Le chiffre d’affaires du segment des neurosciences a progressé de 5,1 % pour atteindre 2,71 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,66 milliards de dollars, tandis que les ventes du segment médico-chirurgical ont augmenté de 3,9 % pour s’établir à 2,25 milliards de dollars.
Sur une base ajustée, Medtronic a annoncé un bénéfice de 1,34 dollar par action au deuxième trimestre, dépassant légèrement l'estimation moyenne des analystes de 1,33 dollar par action.
Le chiffre d'affaires mondial du trimestre a progressé de 4,5 % pour atteindre 9,36 milliards de dollars, manquant les prévisions de 9,48 milliards de dollars.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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