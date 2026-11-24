Medtronic MDT.N a dépassé mardi d'un cent les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses dispositifs cardiaques, même si son chiffre d'affaires trimestriel s'est révélé inférieur aux attentes.

L'action de la société a reculé de plus de 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société, dont le siège est en Irlande, a maintenu ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'exercice 2027, comprises entre 5,94 et 6,00 dollars par action, ainsi que ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires, comprises entre 7,25 % et 7,75 %. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 5,97 dollars par action pour 2027.

Medtronic a indiqué qu’elle maintenait ces fourchettes tout en absorbant l’impact de la scission de son activité dédiée au diabète, MiniMed Group MMED.O . La société a finalisé cette scission le mois dernier et a comptabilisé une plus-value de 2 milliards de dollars liée à cette opération.

“Nos principales activités affichent de bons résultats, nos nouveaux moteurs de croissance prennent de l’ampleur et nous continuons à investir de manière organique et par le biais de fusions-acquisitions rigoureusement menées afin d’intégrer de nouvelles technologies”, a déclaré le directeur général Geoff Martha dans un communiqué.

La croissance est tirée par les systèmes d’ablation par champ pulsé de Medtronic, un traitement mini-invasif des rythmes cardiaques irréguliers qui connaît une adoption rapide.

Le chiffre d’affaires du segment cardiovasculaire de la société, qui représente environ 40 % du chiffre d’affaires global, a progressé de 10,2 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 3,76 milliards de dollars. Ce segment a été porté par une hausse de 58 % des ventes de solutions d’ablation cardiaque, qui comprennent les dispositifs utilisés pour traiter les rythmes cardiaques irréguliers.

Le chiffre d’affaires du segment des neurosciences a progressé de 5,1 % pour atteindre 2,71 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,66 milliards de dollars, tandis que les ventes du segment médico-chirurgical ont augmenté de 3,9 % pour s’établir à 2,25 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Medtronic a annoncé un bénéfice de 1,34 dollar par action au deuxième trimestre, dépassant légèrement l'estimation moyenne des analystes de 1,33 dollar par action.

Le chiffre d'affaires mondial du trimestre a progressé de 4,5 % pour atteindre 9,36 milliards de dollars, manquant les prévisions de 9,48 milliards de dollars.