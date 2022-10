Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Medtronic: projet de scission de certaines activités information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 13:24

(CercleFinance.com) - Medtronic annonce son intention de se séparer de ses activités de surveillance des patients et d'interventions respiratoires, destinées à constituer une nouvelle société 'mieux positionnée pour un succès à long terme et une création de valeur'.



Au cours de l'exercice écoulé, l'entreprise ainsi constituée a généré un chiffre d'affaires mondial d'environ 2,2 milliards de dollars, avec une présence commerciale mondiale et une équipe de plus de 8.000 employés dans le monde entier.



'Cette séparation permettra à Medtronic de concentrer notre entreprise et notre capital sur des opportunités mieux alignées sur nos stratégies à long terme pour accélérer la croissance axée sur l'innovation', explique le fournisseur d'équipements médicaux.



Medtronic s'attend à ce que la scission soit achevée au cours des 12 à 18 prochains mois, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture, dont l'approbation finale du conseil d'administration et l'obtention d'autres autorisations réglementaires.