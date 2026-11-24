Medtronic n'atteint pas les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel après la scission de son activité dédiée au diabète

Medtronic MDT.N a légèrement dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses dispositifs cardiaques, mais son premier chiffre d'affaires trimestriel en deçà des attentes depuis près de deux ans a fait chuter son cours de plus de 5 % en début de séance.

La société a également indiqué qu’elle maintenait ses prévisions annuelles malgré la scission de son activité dédiée au diabète, MiniMed Group MMED.O . Elle a finalisé cette scission le mois dernier et a comptabilisé une plus-value de 2 milliards de dollars liée à cette opération.

Le directeur financier, Thierry Piéton, a déclaré que cette scission réduirait la croissance organique du chiffre d’affaires de l’exercice 2027 d’environ 20 points de base, dont environ 25 points de base au second semestre.

La baisse du chiffre d’affaires trimestriel est entièrement due au calendrier de la scission de MiniMed, a expliqué Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

Les analystes ont toutefois globalement jugé ce trimestre favorable. “Ces résultats ne vont peut-être pas épater les investisseurs, mais ils n’en constituent pas moins un bon trimestre”, ont déclaré les analystes de Truist dans une note.

La croissance du trimestre a été soutenue par les systèmes d’ablation par champ pulsé de Medtronic, un traitement mini-invasif des arythmies cardiaques qui connaît une adoption rapide.

Le chiffre d’affaires du segment cardiovasculaire de la société, qui représente environ 40 % du chiffre d’affaires global, a progressé de 10,2 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 3,76 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 octobre, le chiffre d’affaires mondial a progressé de 4,5 % pour atteindre 9,36 milliards de dollars, manquant ainsi les prévisions de 9,48 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Medtronic a annoncé un bénéfice de 1,34 dollar par action au deuxième trimestre, dépassant légèrement l’estimation moyenne des analystes de 1,33 dollar par action.

Thierry Piéton a déclaré que Medtronic prévoyait environ 50 millions de dollars de chiffre d’affaires provenant de MiniMed jusqu’à l’exercice 2028, au titre des services temporaires qu’elle fournit à cette société.

La société, dont le siège est en Irlande, a maintenu ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'exercice 2027, comprises entre 5,94 et 6,00 dollars par action, ainsi que ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires, comprises entre 7,25 % et 7,75 %. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 5,97 dollars par action pour 2027.