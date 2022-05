Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medtronic: hausse du dividende avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 13:20









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Medtronic indique porter son dividende trimestriel à 0,68 dollar par action, soit un montant annuel en hausse de 8% à 2,72 dollars. Il sera payable le 15 juillet aux actionnaires enregistrés au 24 juin.



Sur son quatrième trimestre comptable, le fournisseur d'équipements médicaux a vu son BPA ajusté augmenter de 2% à 1,52 dollar, pour un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars, en diminution de 1% en données publiées et en hausse de 1% en organique.



Affichant pour l'ensemble de 2021-22 un BPA ajusté de 5,55 dollars et une croissance organique de ses revenus de 5%, Medtronic vise des fourchettes-cibles de respectivement 5,53-5,65 dollars et 4-5% pour l'exercice qui commence.





Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +1.28% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA -2.57% MEDTRONIC NYSE +0.04%