Medtronic : hausse de 29% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'équipements médicaux Medtronic fait part d'un BPA ajusté en croissance de 29% à 1,32 dollar au titre de son deuxième trimestre 2021-22, pour des revenus en hausse de 3% à 7,85 milliards (+2% en organique). 'Les revenus reflètent l'impact de marché défavorable de la Covid-19 et des pénuries de main d'oeuvre dans le système de santé sur les volumes de procédures d'appareils médicaux, principalement aux Etats-Unis', souligne le groupe basé à Dublin. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Medtronic confirme sa fourchette cible de BPA ajusté, à entre 5,65 et 5,75 dollars, malgré une hypothèse de croissance organique des revenus abaissée à 7-8%, au lieu d'environ 9% précédemment.

Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +0.24% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA -1.38% MEDTRONIC NYSE -0.39%