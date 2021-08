Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medtronic : fourchette-cible de BPA resserrée en hausse information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre comptable, Medtronic resserre en hausse sa fourchette cible de BPA ajusté, à entre 5,65 et 5,75 dollars, pour une croissance organique des revenus toujours attendue aux environs de 9%. Pour les trois premiers mois de son exercice 2021-22, le fournisseur d'équipements médicaux fait part d'un BPA ajusté en croissance de 127% à 1,41 dollar, pour des revenus en hausse de 23% à près de huit milliards (+19% en organique). 'Les résultats du premier trimestre reflètent une reprise vigoureuse par rapport à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les procédures électives que l'entreprise a connu en 2020', explique le groupe basé à Dublin.

Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +1.59% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA +1.37% MEDTRONIC NYSE -1.08%