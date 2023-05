Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medtronic: dividende relevé avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Medtronic indique que son conseil d'administration a approuvé une hausse du dividende pour le premier trimestre de l'exercice 2023-24, portant son montant trimestriel à 0,69 dollar par action.



Au titre de son quatrième trimestre 2022-23, le fournisseur d'équipements médicaux a vu son BPA non-GAAP s'accroitre de 3% à 1,57 dollar, pour des revenus de 8,5 milliards de dollars, en augmentation de 5,6% en données publiées comme en organique.



Pour l'exercice qui commence, Medtronic anticipe un BPA non-GAAP entre cinq et 5,10 dollars, ainsi qu'une croissance organique des revenus entre 4 et 4,5%, à comparer à respectivement 5,29 dollars et 2,1% sur l'ensemble de l'année écoulée.





Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate -3.56% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA -3.14% MEDTRONIC NYSE 0.00%