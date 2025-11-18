 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 000,73
-1,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Medtronic dépasse ses estimations pour le deuxième trimestre grâce à la vigueur du segment des dispositifs cardiaques
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 1)

Le fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, grâce à une forte demande pour ses appareils destinés aux maladies cardiaques et au diabète, ce qui a fait grimper ses actions de près de 4 % avant la cloche.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux sont restées élevées au cours des derniers trimestres, stimulées par une forte demande de procédures chirurgicales, en particulier chez les personnes âgées, par une plus grande adoption par les médecins et par les progrès technologiques.

Les ventes du segment cardiovasculaire de Medtronic ont bondi de 10,8 % pour atteindre 3,44 milliards de dollars au cours de la période, grâce à son portefeuille d'ablation par champ pulsé utilisé pour traiter les rythmes cardiaques irréguliers.

L'ablation par champ pulsé est une nouvelle procédure cardiaque utilisée pour traiter un rythme cardiaque irrégulier appelé fibrillation auriculaire. Elle peut être réalisée plus rapidement que les méthodes standard et réduit le risque d'endommager les organes et tissus avoisinants.

Medtronic, qui est en train de séparer son activité diabète , qui comprend les pompes à insuline et d'autres dispositifs portables, a enregistré une hausse de 10,3 % de son chiffre d'affaires dans ce segment.

Ses pairs Boston Scientific BSX.N et Edwards Lifesciences EW.N ont également dépassé les prévisions trimestrielles le mois dernier, soutenus par une demande soutenue de dispositifs cardiaques.

Medtronic a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,36 $, dépassant l'estimation des analystes de 1,31 $, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,96 milliards de dollars, également supérieur aux attentes de 8,87 milliards de dollars.

"Dans l'ensemble, les volumes de procédures et nos marchés finaux sont robustes", a déclaré le directeur général Geoff Martha dans un communiqué, ajoutant que l'entreprise était bien positionnée pour accélérer encore davantage la croissance des revenus au second semestre de l'année et au-delà.

La société a relevé la limite inférieure de sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 à 5,62 dollars, contre 5,60 dollars, tout en maintenant la limite supérieure inchangée à 5,66 dollars. Ces prévisions tiennent compte d'un impact potentiel d'environ 185 millions de dollars lié aux droits de douane, ce qui est inchangé par rapport à ses prévisions antérieures.

L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, à environ 5,5 %, contre environ 5 % prévus précédemment.

Valeurs associées

BOSTON SCIENTIFI
101,760 USD NYSE -0,91%
EDWARDS LIFESCIENCES
84,750 USD NYSE -1,82%
MEDTRONIC
96,340 USD NYSE +0,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les représentants auprès des Nations unies votent lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur une résolution américaine concernant le plan de paix pour Gaza, au siège de l’ONU à New York, le 17 novembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Vote à l'ONU: Israël salue le plan Trump pour Gaza, le Hamas s'oppose à une force internationale
    information fournie par AFP 18.11.2025 14:20 

    Israël a salué mardi le plan de paix pour Gaza de Donald Trump, après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant cette feuille de route et prévoyant notamment le déploiement d'une force internationale, rejetée par le Hamas. Le Conseil ... Lire la suite

  • Ipsen : Une correction technique en formation (V83LS)
    Ipsen : Une correction technique en formation (V83LS)
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 14:12 

    (Zonebourse.com) Le titre Ipsen a fortement rebondi ces dernières séances, revenant à proximité des 131.6 EUR. La proximité de la résistance moyen terme laisse envisager une consolidation en direction des 120 EUR, scénario conforté par les récentes révisions baissières ... Lire la suite

  • Faut-il acheter ou vendre les 3 pires gadins du CAC 40 cette année ?
    Faut-il acheter ou vendre les 3 pires gadins du CAC 40 cette année ?
    information fournie par Ecorama 18.11.2025 14:10 

    Trois poids lourds du CAC 40 ont décroché cette année, mais ces gadins sont-ils des opportunités ou des pièges ? Edenred, Stellantis et Dassault Systèmes figurent en queue de peloton après des chutes spectaculaires, liées à des avertissements, des marchés en berne ... Lire la suite

  • ( AFP / NICHOLAS KAMM )
    Home Depot abaisse des prévisions annuelles face à une demande terne
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 13:59 

    La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot, qui se présente comme le numéro un mondial de la catégorie, a abaissé des prévisions pour l'ensemble de l'exercice après un troisième trimestre "sous pression" du fait notamment d'une demande inférieure. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank