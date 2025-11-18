Medtronic dépasse ses estimations pour le deuxième trimestre grâce à la vigueur du segment des dispositifs cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 1)

Le fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, grâce à une forte demande pour ses appareils destinés aux maladies cardiaques et au diabète, ce qui a fait grimper ses actions de près de 4 % avant la cloche.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux sont restées élevées au cours des derniers trimestres, stimulées par une forte demande de procédures chirurgicales, en particulier chez les personnes âgées, par une plus grande adoption par les médecins et par les progrès technologiques.

Les ventes du segment cardiovasculaire de Medtronic ont bondi de 10,8 % pour atteindre 3,44 milliards de dollars au cours de la période, grâce à son portefeuille d'ablation par champ pulsé utilisé pour traiter les rythmes cardiaques irréguliers.

L'ablation par champ pulsé est une nouvelle procédure cardiaque utilisée pour traiter un rythme cardiaque irrégulier appelé fibrillation auriculaire. Elle peut être réalisée plus rapidement que les méthodes standard et réduit le risque d'endommager les organes et tissus avoisinants.

Medtronic, qui est en train de séparer son activité diabète , qui comprend les pompes à insuline et d'autres dispositifs portables, a enregistré une hausse de 10,3 % de son chiffre d'affaires dans ce segment.

Ses pairs Boston Scientific BSX.N et Edwards Lifesciences EW.N ont également dépassé les prévisions trimestrielles le mois dernier, soutenus par une demande soutenue de dispositifs cardiaques.

Medtronic a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,36 $, dépassant l'estimation des analystes de 1,31 $, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,96 milliards de dollars, également supérieur aux attentes de 8,87 milliards de dollars.

"Dans l'ensemble, les volumes de procédures et nos marchés finaux sont robustes", a déclaré le directeur général Geoff Martha dans un communiqué, ajoutant que l'entreprise était bien positionnée pour accélérer encore davantage la croissance des revenus au second semestre de l'année et au-delà.

La société a relevé la limite inférieure de sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 à 5,62 dollars, contre 5,60 dollars, tout en maintenant la limite supérieure inchangée à 5,66 dollars. Ces prévisions tiennent compte d'un impact potentiel d'environ 185 millions de dollars lié aux droits de douane, ce qui est inchangé par rapport à ses prévisions antérieures.

L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, à environ 5,5 %, contre environ 5 % prévus précédemment.