Au titre de son 2e trimestre comptable, Medtronic publie un BPA ajusté en repli de 1,4% à 1,34 USD, un niveau supérieur d'un cent au point médian de sa propre fourchette cible et également supérieur au consensus de marché, qui s'établissait à un peu moins de 1,33 USD.

À 9,36 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 4,5% en données publiées et de 6,5% en données organiques, une croissance organique tirée par ses trois segments : cardiovasculaire ( 10,4%), neurosciences ( 3,2%) et chirurgie médicale ( 4,4%).

"Nous avons réalisé un solide 2e trimestre, avec de bonnes performances dans l'ensemble de nos activités, qui témoignent de la solidité de notre modèle et de notre capacité à continuer d'honorer nos engagements", commente son PDG, Geoff Martha.

"Nos activités phares affichent de bons résultats, nos nouveaux moteurs de croissance prennent de l'ampleur et nous continuons d'investir, tant de manière organique que par le biais d'une stratégie rigoureuse de fusions-acquisitions, afin d'intégrer de nouvelles technologies et d'élargir nos perspectives de croissance", poursuit-il.

Ainsi, le groupe d'équipements médicaux confirme tabler sur un BPA non-GAAP entre 5,94 et 6 USD et sur une croissance organique du chiffre d'affaires entre 7,25% et 7,75% pour l'exercice 2027, tout en absorbant l'impact de la cession de son activité dans le diabète.