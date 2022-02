Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medtronic: dans le vert après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 15:42









(CercleFinance.com) - Medtronic gagne 2% sur les premiers échanges à Wall Street après la publication d'un BPA ajusté en croissance de 6% à 1,37 dollar au titre de son troisième trimestre 2021-22, pour des revenus atones à 7,8 milliards (+2% en organique).



'L'impact de la résurgence de la Covid-19 sur les volumes de procédures de soins de santé a atteint un sommet au cours des dernières semaines du trimestre, de telle sorte que nos revenus ont manqué nos attentes', indique le PDG Geoff Martha.



Pour le trimestre en cours, le fournisseur d'équipements médicaux affiche une fourchette cible de BPA ajusté allant de 1,56 à 1,58 dollar, pour une croissance organique de ses revenus anticipée aux alentours de 5,5%.





Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +8.61% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA +4.62% MEDTRONIC NYSE +3.80%