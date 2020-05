Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medtronic : consensus manqué au 4e trimestre Cercle Finance • 21/05/2020 à 13:20









(CercleFinance.com) - Medtronic publie au titre de son dernier trimestre 2019-20 un BPA ajusté en baisse de 62% à 58 cents, manquant de près de 30 cents le consensus, pour des revenus en repli de 26% à six milliards de dollars (-26% en organique). Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le fournisseur d'équipements médicaux basé à Dublin a vu son BPA ajusté se contracter de 12,1% à 4,59 dollars, performance toutefois en ligne avec ses prévisions mises à jour en avril dernier en raison de la pandémie. Sur ces bases, son conseil d'administration a décidé de relever son dividende trimestriel à 58 cents par action, soit 2,32 dollars en rythme annuel contre 2,16 dollars auparavant, et ce malgré les incertitudes à court terme l'empêchant de présenter de perspectives.

Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate -3.11% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA -3.62% MEDTRONIC NYSE +1.09%