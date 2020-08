Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medtronic : BPA ajusté divisé par deux au 1er trimestre Cercle Finance • 25/08/2020 à 13:33









(CercleFinance.com) - Medtronic publie au titre de son premier trimestre 2020-21 un bénéfice net ajusté divisé par deux (-51%) à 836 millions de dollars, soit 62 cents par action, pour des revenus en repli de 13% à 6,51 milliards de dollars (-17% en organique). 'Nous avons réalisé une amélioration solide par rapport au trimestre précédent, et nos résultats reflètent une reprise plus rapide que ce que nous anticipions depuis les profondeurs de la crise que nous observions en avril', affirme toutefois le CEO Geoff Martha. Compte tenu des incertitudes sur les résultats à court terme causées par la pandémie de Covid-19, le fournisseur d'équipements médicaux basé à Dublin se refuse à fournir des objectifs financiers formels à ce stade.

Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +2.51% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA +3.34% MEDTRONIC NYSE +1.72%