Medtronic: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Medtronic gagne plus de 3% sur les premiers échanges à Wall Street, soutenu par Wells Fargo qui relève sa recommandation sur le titre du fournisseur d'équipements médicaux à 'surpondérer', tout en remontant son objectif de cours de 77 à 100 dollars.



Dans le résumé de sa note, le broker estime que Medtronic bénéficiera d'une amélioration des marchés sous-jacents des technologies médicales, que son pipeline s'améliore et que sa valorisation semble attrayante, à 18,5 fois son hypothèse de BPA pour l'année 2024.





Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +2.99% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA +5.66% MEDTRONIC NYSE +3.52%