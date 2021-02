Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medtronic : baisse de 10% du BPA ajusté au 3e trimestre Cercle Finance • 23/02/2021 à 14:52









(CercleFinance.com) - Medtronic fait part d'un BPA ajusté en recul de 10% à 1,29 dollar au titre de son troisième trimestre 2020-21, pour des revenus de près de 7,8 milliards pratiquement stables (+0,8%) en données publiées et en repli de 1% en organique. 'Nous surperformons nos marchés finaux, alors que les nouveaux produits tirent nos gains de parts de marché dans un nombre grandissant de nos activités', souligne néanmoins le PDG du groupe, Geoff Martha. Etant donnée l'incertitude sur les résultats financiers à court terme causée par la pandémie de Covid-19, le fournisseur d'équipements médicaux ne fournit pas de perspectives trimestrielles ou annuelles formelles à ce stade.

Valeurs associées MEDTRONIC Tradegate +2.21% MEDTRONIC LSE -100.00% MEDTRONIC XETRA +2.41% MEDTRONIC NYSE +1.88%