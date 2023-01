Medtech: Implanet a connu quatre trimestre de croissance consécutifs en 2022

(AOF) - Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel 2022 de 8 millions d’euros, en progression de 31%. Le chiffre d’affaires du 4e trimestre ressort à 2,05 millions d’euros, en hausse de 13% par rapport à 2021, « après trois trimestres de croissance consécutifs ». L’activité a progressé de 31% sur l’exercice 2022, s’établissant à 8,03 millions d’euros contre 6,14 millions d’euros sur 2021. Implanet dispose par ailleurs d’une trésorerie de 0,5 million d’euros au 31 décembre 2022.

Malgré une activité en France toujours ralentie notamment par les problématiques de pénurie de personnel hospitalier, la croissance observée est tirée par une augmentation du chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis de 181%, soit une activité multipliée par 2,8, passant de 0,14 million d'euros au 4ème trimestre 2021 à 0,39 million d'euros sur la même période en 2022.

Elle a bénéficié de la confirmation de l'accélération du développement commercial dans le reste du monde avec une croissance de 10% enregistrée sur le 4ème trimestre 2022, pour atteindre 0,76 million d'euros sur la période.

L'activité export a connu une croissance continue sur les quatre trimestres de l'exercice.

Le titre Implanet a clôturé aujourd'hui en hausse de 3,85% euros à 0,189 euro, restant cependant en recul de plus de 32% sur un an.

