Medtech: Implanet a amélioré de 33% sa marge brute en 2022

(AOF) - Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce une amélioration de 33% de sa marge brute en 2022 à 5 millions d’euros, avec une trésorerie de 0,53 million d’euros au 31 décembre 2022, alors qu’elle a perçu un montant total de 2,50 millions au titre de l’exercice des BSA de Sanyou Medical au 6 mars 2023. Implanet se dit en mesure de couvrir les besoins de financement de ses opérations prévues jusqu’à la fin de l’exercice 2023.

Implanet annonce que ses fonds seront alloués au développement commercial de la gamme Jazz en Chine, à la finalisation de la nouvelle gamme complète de fixations hybrides Orion initiée avec Sanyou Medical ainsi qu'au déploiement commercial du bistouri chirurgical à ultrasons de SMTP Technology Co, filiale de Sanyou Medical.

La perte opérationnelle a été réduite de 15% et s'établit à -3,97 millions d'euros en 2022. En revanche, la perte nette est passée de 3,09 millions d'euros à 3,54 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 31% à 8,03 millions d'euros.

A l'issue de cet exercice, Sanyou Medical détient, comme il s'y était engagé, 43,14% du capital de la Société.

