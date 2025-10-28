Medline révèle son dépôt de dossier pour une introduction en bourse américaine à grand spectacle alors que la reprise du marché s'accélère

Medline annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025

L'introduction en bourse pourrait valoriser le géant de la santé à 50 milliards de dollars

Medline, détenue par des investisseurs privés, pourrait lever jusqu'à 5 milliards de dollars

Medline a révélé mardi que son chiffre d'affaires avait augmenté de 9,7 % au premier semestre 2025, alors que l'un des plus grands fabricants de fournitures médicales au monde a rendu public son dossier d'introduction en bourse avant ses débuts très attendus sur le marché boursier américain.

Selon Reuters, la valeur de l'entreprise pourrait atteindre 50 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse. Le prospectus d'introduction en bourse intervient alors que le marché fait un retour en force après près de trois ans d'activité morose.

Les analystes et les investisseurs s'attendent à ce que les entreprises bien établies, dont le chiffre d'affaires et la capacité bénéficiaire sont avérés et qui bénéficient de soutiens prestigieux, soient à l'origine de la reprise.

Bien que la fermeture du gouvernement américain ait entraîné quelques retards à court terme, les hauts responsables de Wall Street affirment que le pipeline des introductions en bourse reste solide et que les conditions sont réunies pour une reprise significative de l'activité au cours des prochains trimestres.

La société Northfield, basée dans l'Illinois, est l'un des plus grands fabricants et distributeurs privés de fournitures médicales, notamment de matériel chirurgical, de gants et d'appareils de laboratoire utilisés par les hôpitaux du monde entier.

Medline a déclaré un chiffre d'affaires net de 13,53 milliards de dollars au premier semestre 2025, contre 12,34 milliards de dollars l'année précédente. Son bénéfice s'est élevé à 655 millions de dollars pour la même période, contre 587 millions de dollars l'année précédente.

L'introduction en bourse de Medline pourrait également constituer une victoire majeure pour ses propriétaires de capital-investissement - Blackstone BX.N , Carlyle CG.O et Hellman & Friedman - qui l'ont acquise ensemble dans le cadre d'un accord d'une valeur de 34 milliards de dollars en 2021.

MEDLINE ENVISAGE UNE INTRODUCTION EN BOURSE À GRAND SPECTACLE

Titan de son secteur, Medline devrait être l'une des introductions en bourse les plus marquantes de l'année et représenter une victoire majeure pour ses actionnaires privés. Selon les analystes, son succès pourrait également encourager d'autres entreprises à procéder à leur introduction en bourse.

Bien qu'elle n'ait pas révélé la taille de son offre ni la fourchette de prix proposée, Reuters a précédemment rapporté, en citant des sources, que la société pourrait viser à lever 5 milliards de dollars.

La société a été fondée en 1966 par les frères James et Jon Mills. Ses origines remontent à un fabricant de vêtements qui, à l'origine, fabriquait des tabliers de boucherie pour l'industrie du conditionnement de la viande à partir de 1910.

Dans les années qui ont suivi, son prédécesseur a commencé à coudre des blouses et des uniformes de chirurgiens à la demande des religieuses de l'hôpital Mercy de Chicago.

L'entreprise est entrée en bourse en 1972, avant d'être à nouveau privatisée par les frères Mills.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'opération.

Medline a déclaré qu'elle visait à s'inscrire sur le Nasdaq et à se négocier sous le symbole "MDLN".