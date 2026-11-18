** Les actions MDLN.O du géant des fournitures médico-chirurgicales Medline ont reculé de 3,4 % à 36,39 dollars avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une offre secondaire d'environ 2,1 milliards de dollars
** Mardi en fin de journée, MDLN a annoncé la vente de 60 millions d’actions par les actionnaires Blackstone BX.N , Carlyle Group CG.O , Hellman & Friedman (H&F), GIC Private et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), au prix de 35,50 dollars
** Le prix d’offre représente une décote de 5,8 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 37,68 $ mardi
** L'action MDLN a clôturé à 39,47 $ vendredi; MDLN a lancé l'offre tôt lundi
** Les fonds d’investissement privés BX et H&F vendent chacun environ 19 millions d’actions, tandis que CG cède environ 9,5 millions; GIC et ADIA proposent respectivement environ 9,3 millions et 3,1 millions d’actions, selon le prospectus
** Par ailleurs, MDLN a accepté de racheter pour 200 millions de dollars d’actions et de parts de partenariat aux actionnaires vendeurs dans le cadre d’une transaction privée
** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA et JP Morgan dirigent l'offre publique
** Jusqu'à mardi, le titre avait progressé de 17 % en novembre, affichant toutefois une baisse d'environ 10 % depuis le début de l'année
** MDLN, dont le siège se trouve à Northfield, dans l’Illinois, est entrée en bourse en décembre dernier dans le cadre d’une introduction en bourse (IPO) de plus de 6 milliards de dollars , au prix de 29 dollars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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