Medline recule alors que ses actionnaires réduisent leurs participations dans le cadre d'une offre secondaire de 2,1 milliards de dollars

** Les actions MDLN.O du géant des fournitures médico-chirurgicales Medline ont reculé de 3,4 % à 36,39 dollars avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une offre secondaire d'environ 2,1 milliards de dollars

** Mardi en fin de journée, MDLN a annoncé la vente de 60 millions d’actions par les actionnaires Blackstone BX.N , Carlyle Group CG.O , Hellman & Friedman (H&F), GIC Private et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), au prix de 35,50 dollars

** Le prix d’offre représente une décote de 5,8 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 37,68 $ mardi

** L'action MDLN a clôturé à 39,47 $ vendredi; MDLN a lancé l'offre tôt lundi

** Les fonds d’investissement privés BX et H&F vendent chacun environ 19 millions d’actions, tandis que CG cède environ 9,5 millions; GIC et ADIA proposent respectivement environ 9,3 millions et 3,1 millions d’actions, selon le prospectus

** Par ailleurs, MDLN a accepté de racheter pour 200 millions de dollars d’actions et de parts de partenariat aux actionnaires vendeurs dans le cadre d’une transaction privée

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA et JP Morgan dirigent l'offre publique

** Jusqu'à mardi, le titre avait progressé de 17 % en novembre, affichant toutefois une baisse d'environ 10 % depuis le début de l'année

** MDLN, dont le siège se trouve à Northfield, dans l’Illinois, est entrée en bourse en décembre dernier dans le cadre d’une introduction en bourse (IPO) de plus de 6 milliards de dollars , au prix de 29 dollars