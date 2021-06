Medline racheté par des fonds, dont BlackStone et Carlyle, pour plus de 30 milliards

(AOF) - Le fabricant et distributeur mondial de produits médicaux Medline aurait été racheté par un consortium de fonds de private equity, dont BlackStone et Carlyle, pour plus de 30 milliards de dollars, affirme la presse américaine. Selon le Wall Street Journal, il s'agirait du plus important LBO depuis plus de dix ans.

LEXIQUE

LBO (Leveraged Buy-Out)

Le Leveraged Buy-Out est une technique à effet de levier permettant la prise de contrôle d'une entreprise par endettement. En l'absence de capitaux suffisants pour procéder à l'acquisition, l'acheteur se sert de la capacité d'emprunt de l'entreprise qu'il acquiert : le plus souvent, les actifs de l'entreprise sont utilisés comme garantie sur les emprunts contractés. Ces emprunts sont ensuite remboursés sur les liquidités générées par l'entreprise acquise.

