Medline fait l'objet d'un nouvel avertissement de la FDA américaine en l'espace de deux mois pour des manquements en matière de qualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La FDA américaine a adressé une lettre d'avertissement au fabricant de dispositifs médicaux Medline

MDLN.O pour non-respect des normes de qualité de fabrication; il s'agit de la deuxième mesure de ce type prise à l'encontre de l'entreprise en deux mois.

Dans sa lettre datée du 28 mai, la Food and Drug Administration a déclaré que la société n'avait pas enquêté de manière approfondie sur les incidents de contamination microbienne dans les produits pharmaceutiques finis et a également fait état de pratiques de nettoyage inadéquates.

Cette mesure fait suite à une lettre d'avertissement adressée par la FDA à Medline en avril, qui signalait des défauts dans les seringues de Medline utilisées lors d'interventions cardiaques et mettait en garde contre des mesures coercitives si ces problèmes n'étaient pas résolus.

Medline n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Dans sa dernière lettre, la FDA a déclaré que l'enquête menée par Medline sur les échantillons contaminés était insuffisante et a reproché à l'entreprise de ne pas avoir expliqué pourquoi les mesures correctives antérieures avaient échoué, avertissant que de telles lacunes pouvaient constituer un danger pour la sécurité des patients.

La FDA a ordonné à Medline de fournir une évaluation indépendante des risques liés à tous les dangers de contamination dans ses processus de fabrication, ses équipements et ses installations, ainsi qu'un plan de remédiation et un calendrier.

L'autorité de régulation a déclaré que les opérateurs de fabrication de Medline s'étaient régulièrement écartés des procédures de nettoyage et de désinfection, et a également signalé des manquements de fabrication dans d'autres installations du réseau de l'entreprise.

Elle a ajouté que “les défaillances répétées sur plusieurs sites” témoignaient d'une supervision et d'un contrôle de gestion inadéquats, et a déclaré que l'entreprise devait évaluer ses opérations afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la FDA.

Le non-respect de cette exigence pourrait entraîner des mesures réglementaires ou des poursuites judiciaires, a déclaré la FDA.

L'entreprise doit répondre dans les 15 jours suivant la réception de la lettre.