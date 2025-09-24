Medline, entreprise de soins de santé, envisage de déposer une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

L'entreprise de soins de santé Medline envisage de déposer une demande d'introduction en bourse dès la fin du mois d'octobre, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

L'introduction en bourse pourrait rapporter environ 5 milliards de dollars et valoriser la société jusqu'à 50 milliards de dollars, selon le rapport.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est accélérée ces derniers mois, les récentes inscriptions ayant suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, après un ralentissement en début d'année dû à l'incertitude liée à la politique commerciale.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les principales banques qui travaillent sur l'offre, selon Bloomberg News.

Medline n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.